Clima
18 de diciembre de 2025 - 05:23

Meteorología: jueves trae ambiente caluroso y tormentas en algunas zonas de Paraguay

/pf/resources/images/abc-placeholder.png?d=2395
Natalia Ortiz

Si bien en gran parte del país las condiciones del tiempo se mantienen normales este jueves, parte del Chaco y el norte de la Región Oriental registrarían lluvias y ocasionales tormentas eléctricas durante la jornada.

Por ABC Color

En su pronóstico de este jueves, la Dirección de Meteorología e Hidrología anuncia una jornada cálida a calurosa con cielos parcialmente nublados y vientos variables.

Gran parte del territorio paraguayo, incluyendo a Asunción, volvería a registrar condiciones climáticas normales hoy. Sin embargo, se esperan lluvias dispersas y ocasionales tormentas eléctricas en varias zonas del Chaco y el norte de la Región Oriental.

Las condiciones del tiempo serían similares mañana y el sábado.

Temperatura en aumento

El ambiente oscila entre cálido y caluroso, y para este jueves están anunciadas temperaturas máximas de 33 grados centígrados en Asunción, 30 en Ciudad del Este, 32 en Encarnación y hasta 33 en el Chaco.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Lea más: Itaipú incorpora nueva herramienta de supervisión meteorológica

Los índices seguirán subiendo en los próximos días, con temperaturas máximas de 35 grados en Asunción el viernes y 36 grados el domingo.