Itaipú incorpora nueva herramienta de supervisión meteorológica

El nuevo panel meteorológico, interactivo, centraliza información crítica mediante la visualización de imágenes satelitales, datos de radar y el monitoreo constante de descargas eléctricas atmosféricas. La cobertura de esta tecnología se extiende no solo a las áreas de interés de la binacional y su embalse, sino también a las principales líneas de transmisión, que permitirá a los operadores anticiparse a fenómenos climáticos adversos con un margen de maniobra significativamente mayor.

Según explicó el Ing. Rodrigo García, gerente de la División de Operación del Sistema, esta innovación mejora sustancialmente la conciencia situacional de los despachantes.

Destacó que el recurso tecnológico permite evaluar, con mayor rigor, riesgos asociados a la operación en condiciones climáticas desfavorables.

El meteorólogo Marcelo Brauer Zaicovski añadió que la disponibilidad de datos técnicos en tiempo real ofrece un respaldo fundamental al momento de ejecutar maniobras críticas en el sistema eléctrico. El uso de esta herramienta se completó con un programa de capacitación para el personal técnico.

Durante las jornadas de formación, los profesionales profundizaron en fundamentos de meteorología, interpretación de variables atmosféricas y técnicas de previsión a corto plazo. A través del análisis de casos reales, los especialistas reforzaron su capacidad para identificar tormentas, variaciones de temperatura y regímenes de lluvias intensas, optimizando así la capacidad de respuesta institucional.

Finalmente, Paulo Zanelli, gerente del Departamento de Operación del Sistema, subrayó que este avance tecnológico también promueve una mayor integración entre las distintas áreas técnicas de la entidad.