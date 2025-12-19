Meteorología: pronóstico de tormentas este fin de semana en Paraguay

En su pronóstico de este viernes, la Dirección de Meteorología e Hidrología anuncia una jornada cálida a calurosa con cielos parcialmente nublados y vientos del noreste.

Al igual que ayer, se esperan hoy condiciones estables en la mayor parte del país y

Chaparrones con ocasionales tormentas eléctricas en algunas zonas del Chaco.

Las condiciones del tiempo serían similares mañana sábado. Sin embargo, el domingo las lluvias se extenderían a la mayor parte del resto del territorio paraguayo y se esperan también tormentas en gran parte del país, incluyendo a Asunción.

Temperatura se mantiene alta

La temperatura sigue subiendo en Paraguay y las máximas previstas para este viernes son de 35 grados centígrados en Asunción, 32 en Ciudad del Este, 34 en Encarnación y hasta 36 en el Chaco.

Se esperan índices similares mañana y un muy leve descenso de la temperatura el domingo, con 33 grados de máxima en la capital.