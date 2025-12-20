Este es el boletín especial de meteorología por tormentas en todo el país

Según la DMH, un sistema de tormentas comenzaría afectando el sur del país desde la mañana del domingo 21 y las condiciones de tiempo inestable se extenderían en otras zonas del país durante el transcurso de mañana.

Asimismo, las lluvias con tormentas persistirían durante la jornada del día lunes 22 y hasta la tarde del martes 23, con mejoras parciales dentro del periodo mencionado.

Por otra parte, se prevén acumulados de entre 30 y 100 mm pudiendo ser puntualmente superiores, mientras que tampoco se descartan fenómenos de tiempo severo como granizadas de forma puntual.

Boletín meteorológico especial

Entre los fenómenos también se esperan vientos con ráfagas en torno a los 100 km/h o superiores, al igual que una alta frecuencia de descargas eléctricas. En el caso de Asunción y Central se esperan que el tiempo inestable inicie durante la noche de mañana y se extienda hasta la mañana del martes 23 de diciembre.

