Pesebre gigante en Itauguá se puede visitar hasta Reyes

Con más de 350 piezas, 100 años de tradición y con una experiencia inmersiva, el pesebre de la familia Sánchez tiene habilitada sus puertas para recibir a los visitantes de martes a domingo de 10:00 a 23:00.

La representación del nacimiento está ubicada al costado de la ruta Marcial Samaniego, camino al Hospital Nacional en la compañía Itauguá Guasú, a tres kilómetros del centro de la ciudad.

Se trata de uno de los pesebres más antiguos del país, ya que sus inicios datan desde hace unos 100 años y con una tradición que se mantiene en más de seis generaciones.

La única pieza que no se cambia es la del Niño Jesús, una reliquia jesuita, que está en la familia desde tiempos inmemoriables. La particularidad es que cada año cuenta con una alegoría diferente, este año: “Portal de Belén”, por lo que los visitantes siempre encuentran algo nuevo. Además de su gran tamaño y que se puede ingresar dentro del pesebre.

Este 2025 cuentan con piezas de artesanía de Areguá, del Rey del Barro, otros artesanos y una gran parte, realizadas a mano por la familia. Los hermanos Sánchez: Carlos, Ramona, Darío, Marta, Víctor y Julia, acompañados de sus familias, mantiene la tradición que la heredaron de su padre Ramón y la tía Julia, que su vez, recibieron el legado de su madre Liberata, quien inició la tradición en esta familia, hace unos 100 años.

Los visitantes son recibidos por los Sánchez que van narrando la historia del pesebre, de un legado que perdura con el tiempo.

La familia Sánchez insta a todos los paraguayos a volver a hacer el pesebre en familia, fomentando la unión, generando una tradición, y por sobre todo, volver a practicar la fe en Jesús, cuyo nacimiento se celebra.