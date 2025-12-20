Meteorología anuncia sábado caluroso con lluvias dispersas

La Dirección de Meteorología e Hidrología informó que para este sábado se espera un ambiente caluroso y húmedo, con temperaturas máximas que irán entre los 36 y 38 grados tanto en la región Oriental como en la Occidental.

Además, se espera un aumento de la cobertura nubosa y vientos predominantes del noreste. Esto podría generar que la sensación térmica supere los valores de la temperatura del aire.

En cuanto a lluvias, para le fecha se aguardan chaparrones para el norte de ambas regiones, mientras que hacia el suroeste de la región Occidental podrían registrarse lluvias dispersas con ocasionales tormentas eléctricas.

Entre mañana y el lunes 21, persistiría el ambiente caluroso y húmedo, con temperaturas mínimas entre 23 y 26 grados, mientras que las máximas rondarían los entre 31 y 37 grados, en gran parte del país.

En lo que respecta a lluvias, para estos días se esperan lluvias dispersas con ocasionales tormentas eléctricas en gran parte del territorio nacional.