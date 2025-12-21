Meteorología renueva aviso meteorológico para la tarde de este domingo

Lluvias con tormentas eléctricas moderadas a fuertes, ráfagas de vientos moderadas a fuertes y la probabilidad de caída de granizos, indica Meteorología para la tarde de este domingo.

El boletín meteorológico señala que se presentarán lluvias y tormentas de variada intensidad sobre el área de cobertura.

Agrega que también existe la probabilidad de ocasionales fenómenos de tiempo severo de manera puntual, durante la tarde de hoy en el centro, sur y este de la región Oriental.

Departamentos afectados