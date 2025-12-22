¡Atención! Hay 10 departamentos en zona de tormentas para esta tarde

Meteorología informó a las 13:48 que nuevas celdas de tormentas comienzan a manifestarse en nuevas localidades sobre zona de cobertura, con probabilidad de ocasionar fenómenos de tiempo severo de manera puntual, durante las primeras horas de la tarde este lunes.
Fenómeno esperado es de lluvias con tormentas eléctricas moderadas a fuertes, ráfagas de vientos moderadas a fuertes y la ocasional caída de granizos de forma puntual.
Las zonas de cobertura son el oeste, suroeste y centro de la Región Oriental. Oeste de la Región Occidental.
Los departamentos afectados son centro de Concepción, oeste de San Pedro, Guairá, noreste de Caaguazú, este de Caazapá, Itapúa, norte de Alto Paraná, Canindeyú, centro de Presidente Hayes y centro de Boquerón.
