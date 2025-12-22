Clima
Meteorología: semana de Navidad arranca con lluvias y alerta de tormentas

El clima en Paraguay continúa inestable y permanecería así durante los próximos días. Pronostican lluvias en la mayor parte del país este lunes y cuatro departamentos están en alerta por posibles tormentas “moderadas a fuertes” en las próximas horas.

En su pronóstico de este lunes, la Dirección de Meteorología e Hidrología anticipa una jornada calurosa y húmeda con cielos mayormente nublados, vientos variables, lluvias y ocasionales tormentas eléctricas en la mayor parte del territorio paraguayo, incluyendo a Asunción.

Desde poco después de las 3:00 de hoy está vigente una alerta de posibles “fenómenos de tiempo severo” - lluvias y tormentas con ráfagas de viento “moderadas a fuertes” - en cuatro departamentos del norte del país: Concepción, Presidente Hayes, Boquerón y el sur de Alto Paraguay.

Las precipitaciones y tormentas continuarían en gran parte del país mañana y al menos hasta el miércoles.

Leve descenso de la temperatura desde mañana

El ambiente se mantiene caluroso y se esperan hoy temperaturas máximas de 33 grados centígrados en Asunción, 31 en Ciudad del Este, 29 en Encarnación y hasta 36 en el Chaco.

Se espera un muy leve descenso de la temperatura en los próximos días, con máximas de 32 grados el martes en Asunción y 30 grados el miércoles.