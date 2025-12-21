Graban tornado en zona rural de Santa Rosa del Monday

La intendenta municipal, María Victoria Salinas, confirmó la autenticidad del material audiovisual y señaló que, afortunadamente, el fenómeno no alcanzó viviendas de la comunidad, ubicada al sur del departamento de Alto Paraná.

Por su parte, la Subcomisaría N° 35 informó que alrededor de las 16:30 de este domingo, el tornado provocó la caída de varias columnas de hormigón de la Administración Nacional de Electricidad (ANDE), así como árboles situados al costado de la Ruta Departamental 63, en una zona rural del distrito.

Agentes policiales acudieron al lugar para realizar tareas de aislamiento y señalización, con el fin de prevenir accidentes en la vía.

Temporal afecta la zona Este

El fenómeno se registró en el marco de un fuerte temporal que afecta esta tarde a varias ciudades del Alto Paraná. En Ciudad del Este, se registraron lluvias torrenciales que ocasionaron raudales en zonas bajas, por lo que se solicita precaución a los conductores.

Desde la ANDE informaron que recibieron varios reclamos por cortes de energía eléctrica tanto en las ciudades cabeceras del departamento como en los distritos del interior de Alto Paraná.

Cuadrillas de la estatal con empresas tercerizadas fueron desplegadas para el trabajo de reposición del servicio. Hasta el momento, no se cuenta con un reporte oficial sobre la cantidad de usuarios afectados.