Meteorología: tormentas persisten para seis departamentos

La Dirección de Meteorología e Hidrología anuncia lluvias con tormentas de variada intensidad que persisten sobre el área de cobertura, con probabilidad de ocasionar fenómenos de tiempo severo de manera puntual, durante la mañana de este lunes.

El fenómeno esperado es de lluvias con tormentas eléctricas moderadas a fuertes, ráfagas de vientos moderadas a fuertes y la ocasional caída de granizos.

Las zonas de cobertura son el sur y oeste de la Región Oriental y oeste de la Región Occidental.

Los departamentos afectados son sur de Itapuá, sur de Misiones, centro de Paraguarí, Ñeembucú, noroeste de Presidente Hayes y oeste de Boquerón.

