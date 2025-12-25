Persiste alerta: tormentas fuertes afectarán varias zonas del país esta noche

Según el aviso meteorológico divulgado a las 21:41 de este jueves 25 de diciembre, se prevén lluvias con tormentas eléctricas moderadas a fuertes, ráfagas de viento y la ocasional caída de granizos en algunos sectores del territorio nacional.

Lea más: Navidad lluviosa: Meteorología anuncia tormentas en siete departamentos

El aviso rige para el este de la Región Oriental y el oeste–noreste del Chaco, abarcando los siguientes departamentos:

Alto Paraná (sur y norte)

Canindeyú (centro y sur)

Presidente Hayes (noroeste)

Alto Paraguay (sureste)

Boquerón (norte, oeste y sur)

Meteorología recomienda a la población mantenerse informada y tomar precauciones, especialmente quienes se encuentren en áreas expuestas o en tránsito, ante el riesgo de ráfagas y caída de granizos.

Tormentas continuarán mañana

Según indicó esta mañana la meteoróloga Celia Sanguinetti, las tormentas seguirían el viernes. El boletín especial indica lluvias puntuales durante la mañana, sobre todo hacia el territorio chaqueño.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

En cuanto al ambiente, se mantendría caluroso y húmedo al menos hasta el fin de semana, con temperaturas máximas que oscilarían entre 32 y 37°C tanto en la región Oriental como en la Occidental. La pronosticadora resaltó además que la sensación térmica podría superar la temperatura del aire.

Unite al canal de ABC en WhatsApp