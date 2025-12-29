Meteorología: cinco departamentos de Paraguay siguen en alerta por tormentas

Poco antes de las 8:30 de este lunes, la Dirección de Meteorología e Hidrología emitió un nuevo boletín de alerta por posibles lluvias y tormentas “moderadas a fuertes” que podrían afectar a varias zonas del Bajo Chaco y la Región Oriental de Paraguay durante las próximas horas.

El aviso indica que “celdas de tormentas continúan afectando sobre zona de cobertura y no se descarta que puedan generar fenómenos de tiempo severo de manera puntual”.

Esto podría resultar en lluvias y tormentas eléctricas con ráfagas de viento “moderadas a fuertes” que podrían afectar principalmente a los departamentos de Itapuá, Misiones, Paraguarí, Ñeembucú y el suroeste de Presidente Hayes.

Lea más: Meteorología: lluvias y alerta de tormentas en la recta final del año en Paraguay

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Además, no se descartan lluvias y tormentas en la mayor parte del resto del territorio paraguayo, incluyendo a Asunción.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Lluvias al menos hasta el miércoles

El pronóstico extendido indica que las precipitaciones y tormentas continuarían mañana e incluso el miércoles, víspera de Año Nuevo.