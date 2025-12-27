Sube el río Paraguay y baja el Paraná, según reporte hidrológico

La Dirección de Meteorología e Hidrología (DMH) informó un comportamiento dispar en los principales ríos del país. Mientras el río Paraguay presenta un aumento en varios puntos, el río Paraná registra una disminución en su caudal. Los datos forman parte de un monitoreo diario.

Río Paraguay con aumentos moderados y algunas bajas

En el río Paraguay, el mayor incremento se registró en Pilar, donde el nivel subió 14 centímetros y alcanzó los 3,66 metros. En Villeta se observó un aumento de 11 centímetros, con una medición actual de 1,99 metros, mientras que en Cáceres, Brasil, el río subió 9 centímetros y llegó a 2,49 metros.

En tanto, en Vallemí, Rosario e Ita Enramada no se reportaron cambios en comparación con la jornada anterior.

Por el lado de las bajas, Fuerte Olimpo y Concepción registraron descensos de 3 centímetros, con niveles de 2,76 y 1,66 metros, respectivamente. En Puerto Ladario, Brasil, la disminución fue de 2 centímetros, y quedó en 0,61 metros.

Río Paraná con fuertes descensos

El panorama es distinto en el río Paraná. Si bien se registraron aumentos puntuales, como en Puerto Tigre, con una suba de 11 centímetros hasta los 6,32 metros, y en Ayolas, con un incremento de 10 centímetros que lo ubicó en 2,10 metros, las caídas fueron importantes.

La mayor disminución se dio en Ciudad del Este, donde el nivel bajó 104 centímetros y se ubicó en 11,80 metros.

En Corateí se reportó una baja de 80 centímetros, con una medición de 1,90 metros, mientras que en Ita Corá el descenso fue de 30 centímetros, y quedó en 4,15 metros. En Panchito López no se registraron cambios y el nivel se mantiene en 3,80 metros.

Otros ríos monitoreados

En el río Pilcomayo, el único punto de medición, en Pozo Hondo, mostró un importante aumento de 96 centímetros, y alcanzó los 3,72 metros. Por su parte, el río Tebicuary registró una suba de 32 centímetros en Villa Florida, con un nivel actual de 0,32 metros.