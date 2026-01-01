Seis departamentos están en área de tormentas esta mañana

La Dirección de Meteorología e Hidrología informó que núcleos de tormentas se desarrollan sobre el territorio nacional con probabilidad de ocasionar fenómenos de tiempo severo de manera puntual durante la mañana de este jueves.

Fenómeno esperado es de lluvias con tormentas eléctricas moderadas a fuertes, ráfagas de vientos moderadas a fuertes y la probabilidad de caída de granizos.

Las zonas de cobertura son el centro y norte de la región Occidental. Sur, norte y noreste de la región Oriental.

Lea más: ¡Feliz Año Nuevo! Así estará el tiempo el primer día del 2026

Los departamentos afectados son norte y este de Concepción, sur y este de Itapúa, centro y sur de Amambay, norte de Canindeyú, norte de Presidente Hayes, centro y sur de Alto Paraguay.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy