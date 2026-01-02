Meteorología: ¿hasta cuándo habrá lluvias y tormentas este fin de semana?

En su pronóstico de este viernes, la Dirección de Meteorología e Hidrología anticipa otra jornada calurosa y húmeda con cielos mayormente nublados, vientos variables, lluvias dispersas y ocasionales tormentas eléctricas en gran parte del territorio paraguayo, incluyendo a Asunción.

Desde poco antes de las 5:00 está activa una alerta de posibles “fenómenos de tiempo severo” - lluvias y tormentas “moderadas a fuertes” en los departamentos de Amambay y Concepción.

Se esperan más precipitaciones y tormentas mañana sábado, aunque solo en algunas zonas del Chaco y el norte de la Región Oriental. El clima se normalizaría el domingo, sin nuevas lluvias.

Leve descenso de la temperatura en los próximos días

Las temperaturas se mantienen altas en Paraguay este viernes, con máximas que llegarían a 35 grados centígrados en Asunción, 31 en Ciudad del Este, 33 en Encarnación y hasta 37 en el Chaco.

Se esperan índices similares el sábado. Sin embargo, el domingo registraría un leve descenso de la temperatura, con una máxima de 31 grados en la capital.