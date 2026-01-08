¡Atención! Se vienen tormentas de hasta 100 km/h desde este viernes

Para este viernes y sábado, la Dirección de Meteorología anuncia el ingreso de un sistema de tormentas lluvias acumuladas de entre 50 y 100 mm y ráfagas en torno a los 100 km/h y puntualmente superiores.

Desde la mañana del viernes hasta la tarde del sábado afectará a Ñeembucú, Misiones e Itapúa.

Desde la tarde del viernes hasta la noche del sábado afectará a Paraguarí, Caazapá, Guairá, Central, Asunción, Cordillera, Caaguazú, Alto Paraná, Canindeyú, Presidente Hayes, sur, este y oeste de Boquerón.

Desde la noche del viernes hasta la noche del sábado afectará a San Pedro, Concepción, Amambay y sureste de Alto Paraguay.

Alerta de tormentas de corta duración

La Dirección de Meteorología actualizó su alerta por tormentas en la que anuncia fenómenos de tiempo severo de corta duración en 12 departamentos del país para esta tarde.

El fenómeno esperado es de lluvias con tormentas eléctricas moderadas, ráfagas de vientos moderadas a fuertes y la ocasional caída de granizos, según la última alerta emitida a las 17:29.

Agregan que estos fenómenos serán de rápido desarrollo y corta duración.

Esto se debe a que los núcleos de tormentas continúan desarrollándose sobre la zona de cobertura.

Por eso es que no se descartan fenómenos de tiempo severo de manera muy puntual, durante la tarde de hoy.

¿Dónde lloverá?

La zona de cobertura de la tormenta, de acuerdo al último informa de la Dirección de Meteorología, será el centro, sur y norte de la región Oriental, como también el centro de la Occidental.

Los departamentos afectados son: