08 de enero de 2026 - 09:07

Lluvias para este jueves: ¿ayudarán a aplacar el calor?

La Dirección de Meteorología e Hidrología anuncia lluvias y tormentas eléctricas.
La Dirección de Meteorología anuncia lluvias y tormentas eléctricas a partir de mañana.

Desde la Dirección de Meteorología informaron que para este jueves se mantendría el calor intenso, pero que durante la tarde del viernes estaría ingresando un sistema de tormentas que se mantendría hasta el sábado. Esto afectaría a casi todos los departamentos.

Desde la Dirección de Meteorología e Hidrología informaron que este jueves se esperan temperaturas que ronden los 37 y 38 grados en Central, pero de igual manera se podrían presentar algunos chaparrones de manera puntual y de forma esporádica.

“Para el día de mañana, el ambiente va a ir cambiando porque esperamos el ingreso de un sistema de tormentas, que va a estar afectando primeramente en el departamento de Ñeembucú, el extremo suroeste del país, que posteriormente se va a ir desplazando hacia el noreste”, señaló el pronosticador Alejandro Coronel.

Este sistema de tormentas podría llegar en el transcurso de la tarde a la Capital. A partir de ese momento se van a presentar tormentas más seguidas y generalizadas. “Esto se estaría extendiendo hasta el día sábado”.

“Entre el viernes y sábado esperamos tormentas mucho más importantes a nivel país, porque casi todos los departamentos van a ser afectados”, apuntó.

En lo que respecta a los valores de la temperatura, señaló que no habría un descenso muy marcado. “Para el sábado, se esperan unos 28 grados como máxima, pero para el domingo, se llegaría a superar los 30 grados”.

En cuanto al inicio de la semana próxima, el intenso calor volverá a hacerse presente y hasta mitad de semana no se esperan lluvias.