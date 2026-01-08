Lluvias para este jueves: ¿ayudarán a aplacar el calor?

Desde la Dirección de Meteorología e Hidrología informaron que este jueves se esperan temperaturas que ronden los 37 y 38 grados en Central, pero de igual manera se podrían presentar algunos chaparrones de manera puntual y de forma esporádica.

“Para el día de mañana, el ambiente va a ir cambiando porque esperamos el ingreso de un sistema de tormentas, que va a estar afectando primeramente en el departamento de Ñeembucú, el extremo suroeste del país, que posteriormente se va a ir desplazando hacia el noreste”, señaló el pronosticador Alejandro Coronel.

Este sistema de tormentas podría llegar en el transcurso de la tarde a la Capital. A partir de ese momento se van a presentar tormentas más seguidas y generalizadas. “Esto se estaría extendiendo hasta el día sábado”.

“Entre el viernes y sábado esperamos tormentas mucho más importantes a nivel país, porque casi todos los departamentos van a ser afectados”, apuntó.

En lo que respecta a los valores de la temperatura, señaló que no habría un descenso muy marcado. “Para el sábado, se esperan unos 28 grados como máxima, pero para el domingo, se llegaría a superar los 30 grados”.

En cuanto al inicio de la semana próxima, el intenso calor volverá a hacerse presente y hasta mitad de semana no se esperan lluvias.