08 de enero de 2026 - 19:54

Meteorología anuncia lluvias y tormentas en seis departamentos: ¿cuáles son?

La Dirección de Meteorología e Hidrología publicó un aviso sobre lluvias y tormentas que se registrarían en seis departamentos del país esta noche. ¿Cuáles son? En la siguiente nota, más detalles.

Por ABC Color

Para esta noche se esperan lluvias con tormentas eléctricas moderadas, ráfagas de vientos moderadas a fuertes y la ocasional caída de granizos, aunque según la DMH, estos fenómenos serían de rápido desarrollo y corta duración.

Al respecto, aseguran que núcleos de tormentas continúan desarrollándose sobre el territorio nacional y por eso las mencionadas condiciones de tiempo severo se podrían presentar esta noche.

La zona de cobertura corresponde al centro, sur y norte de la región Oriental, al igual que el centro de la Occidental.

Departamentos afectados

Los seis departamentos afectados son:

  1. Centro y norte de San Pedro
  2. Centro y sur de Itapúa
  3. Sur de Central
  4. Norte de Ñeembucú
  5. Este de Presidente Hayes
  6. Sureste de Alto Paraguay

