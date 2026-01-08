Meteorología anuncia lluvias y tormentas en seis departamentos: ¿cuáles son?

Para esta noche se esperan lluvias con tormentas eléctricas moderadas, ráfagas de vientos moderadas a fuertes y la ocasional caída de granizos, aunque según la DMH, estos fenómenos serían de rápido desarrollo y corta duración.
Al respecto, aseguran que núcleos de tormentas continúan desarrollándose sobre el territorio nacional y por eso las mencionadas condiciones de tiempo severo se podrían presentar esta noche.
La zona de cobertura corresponde al centro, sur y norte de la región Oriental, al igual que el centro de la Occidental.
Departamentos afectados
Los seis departamentos afectados son:
Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy
- Centro y norte de San Pedro
- Centro y sur de Itapúa
- Sur de Central
- Norte de Ñeembucú
- Este de Presidente Hayes
- Sureste de Alto Paraguay
Lea más: ¡Atención! Se vienen tormentas de hasta 100 km/h desde este viernes