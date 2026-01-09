Casi todo el país está en área de tormentas para esta tarde

La Dirección de Meteorología e Hidrología señala que celdas de tormentas se desarrollan sobre la zona de cobertura, por lo que no se descarta la ocurrencia de fenómenos de tiempo severo de forma puntual durante la tarde de este viernes.

El fenómeno esperado es lluvias intensas con tormentas eléctricas fuertes a muy fuertes, ráfagas de vientos fuertes a muy fuertes y la ocasional caída de granizos de forma puntual.

Las zonas de cobertura son la región Oriental y Occidental.

Los departamentos afectados son Asunción, Concepción, San Pedro, Cordillera, Guairá, Caaguazú, Caazapá, centro y oeste de Itapúa, Misiones, Paraguarí, Central, Ñeembucú, Amambay, centro y oeste de Canindeyú, Presidente Hayes, centro y sur de Alto Paraguay, centro y sur de Boquerón.

