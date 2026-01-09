Meteorología: fin de semana con pronóstico de tormentas y alivio del calor en Paraguay

En su pronóstico de este viernes, la Dirección de Meteorología e Hidrología anuncia una jornada calurosa y húmeda con cielos nublados, vientos variables y alta probabilidad de lluvias y tormentas eléctricas en la mayor parte del territorio paraguayo, incluyendo a Asunción.

Las precipitaciones y tormentas continuarían mañana sábado en gran parte del país, incluyendo a la capital. Incluso el domingo habría más lluvias, aunque estarían limitadas al norte y este del territorio nacional desde ese día.

Las temperaturas se mantienen altas este viernes, con máximas que alcanzarían 34 grados centígrados en Asunción, 32 en Ciudad del Este, 31 en Encarnación y hasta 38 en el Chaco.

Sin embargo, mañana se registraría un descenso notable de la temperatura, con una máxima de 26 grados en la capital. El domingo los índices volverían a subir, con 30 grados de máxima en Asunción.