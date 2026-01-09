Elevan a 13 los departamentos en zona de tormentas para esta tarde

Poco antes de las 14:22 de este viernes, la Dirección de Meteorología e Hidrología emitió un boletín de alerta para 12 departamentos, por la incursión de un sistema de tormentas en el extremo sur del país, con la proyección de posibles “fenómenos de tiempo severo”.
En comunicación con ABC Cardinal, Julio Ayala, de la Dirección de Meteorología, explicó que la “línea de tormentas” que se ubica sobre Ñeembucú podría ser considerada un efecto “tangencial” del desarrollo de un ciclón subtropical en territorio de Brasil.
El sistema de tormentas afectará a Asunción y los departamentos de Concepción, San Pedro, Cordillera, Guairá, oeste y centro de Caazapá, oeste y centro de Itapúa, Paraguarí, Central, Ñeembucú, oeste de Amambay, oeste de Canindeyú, centro y sur de Presidente Hayes, centro y sur de Alto Paraguay.
“Mucha lluvia” el sábado
Sin embargo, en horas de la madrugada del sábado ingresaría a territorio paraguayo otro sistema de tormentas, proveniente de Argentina, que afectaría primero al sur y centro del Chaco antes de trasladarse hacia la capital y luego al norte y este del país.
Se puede esperar “mucha lluvia” y descargas eléctricas en la capital principalmente durante la mañana del sábado, advirtió.