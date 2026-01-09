Meteorología anuncia lluvias y tormentas en 13 departamentos

Lluvias intensas con tormentas eléctricas fuertes a muy fuertes, ráfagas de vientos fuertes a muy fuertes e incluso la ocasional caída de granizos de forma puntual es lo que anuncia para hoy la DMH.
Al respecto, aseguran que celdas de tormentas se desarrollan sobre el territorio nacional y por esto no se descarta la ocurrencia de fenómenos de tiempo severo de forma puntual durante esta noche.
La zona de cobertura abarca tanto a departamentos de la región Oriental como Occidental.
Los departamentos afectados
Conforme al último reporte, son 13 los departamentos afectados a nivel país.
- Concepción
- San Pedro
- Cordillera
- Guairá
- Caaguazú
- Caazapá
- Itapúa
- Alto Paraná
- Sur de Ñeembucú
- Canindeyú
- Presidente Hayes
- Sur de Alto Paraguay
- Sur de Boquerón
