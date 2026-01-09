Meteorología anuncia lluvias y tormentas en 13 departamentos

Lluvias intensas con tormentas eléctricas fuertes a muy fuertes, ráfagas de vientos fuertes a muy fuertes e incluso la ocasional caída de granizos de forma puntual es lo que anuncia para hoy la DMH.

Al respecto, aseguran que celdas de tormentas se desarrollan sobre el territorio nacional y por esto no se descarta la ocurrencia de fenómenos de tiempo severo de forma puntual durante esta noche.

La zona de cobertura abarca tanto a departamentos de la región Oriental como Occidental.

Los departamentos afectados

Conforme al último reporte, son 13 los departamentos afectados a nivel país.

Concepción San Pedro Cordillera Guairá Caaguazú Caazapá Itapúa Alto Paraná Sur de Ñeembucú Canindeyú Presidente Hayes Sur de Alto Paraguay Sur de Boquerón

