Clima
09 de enero de 2026 - 19:35

Meteorología anuncia lluvias y tormentas en 13 departamentos

Se activa el alerta por tormentas.
Para este viernes, la Dirección de Meteorología e Hidrología (DMH) anunció lluvias, tormentas y otros fenómenos de tiempo en 13 departamentos del país. ¿Cuáles son? En la siguiente nota, más detalles.

Por ABC Color

Lluvias intensas con tormentas eléctricas fuertes a muy fuertes, ráfagas de vientos fuertes a muy fuertes e incluso la ocasional caída de granizos de forma puntual es lo que anuncia para hoy la DMH.

Al respecto, aseguran que celdas de tormentas se desarrollan sobre el territorio nacional y por esto no se descarta la ocurrencia de fenómenos de tiempo severo de forma puntual durante esta noche.

La zona de cobertura abarca tanto a departamentos de la región Oriental como Occidental.

Los departamentos afectados

Conforme al último reporte, son 13 los departamentos afectados a nivel país.

  1. Concepción
  2. San Pedro
  3. Cordillera
  4. Guairá
  5. Caaguazú
  6. Caazapá
  7. Itapúa
  8. Alto Paraná
  9. Sur de Ñeembucú
  10. Canindeyú
  11. Presidente Hayes
  12. Sur de Alto Paraguay
  13. Sur de Boquerón

