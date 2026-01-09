Roberto L. Petit: caída de ramas por fuertes vientos deja daños materiales

Las repentinas ráfagas de viento registradas en la tarde del jueves provocaron la caída de pesadas ramas de un árbol sobre una vivienda ubicada en la intersección de 29 Proyectada y Estados Unidos, en el barrio Roberto L. Petit de Asunción, dejando importantes daños materiales y una mujer herida, aunque fuera de peligro.

La afectada, Fátima Sosa, relató que el hecho ocurrió cerca de las 17:30, cuando se encontraba sola en su vivienda. “Me levanté a abrir la ventana para que entre un poco de fresco y cuando me iba a volver a acostar, sentí que todo me vino encima. Solo escuché el ruido, el polvo, y traté de salir lo más pronto posible de la pieza”, contó.

Sosa fue trasladada a un centro asistencial, donde fue sometida a varios estudios médicos. “Lo importante es estar bien con salud. Gracias a Dios todo salió bien. Fue una desgracia con suerte, porque solo fue lo material”, expresó.

“Pensamos que había muerto”, relató su prima

La prima de la afectada, Carmiña Romero, indicó que todo ocurrió en cuestión de segundos y que los vecinos hablaron de un posible remolino. “Escuché que se estaba rompiendo la rama y pensé que había caído otra vez en la casa del vecino. Cuando salí a mirar, la casa de mi prima ya venía abajo. Empecé a gritar porque pensé que ella había muerto”, relató.

Romero señaló que su marido logró auxiliar rápidamente a Fátima y evitar consecuencias mayores. “Se rompió la cabeza y tiene algunos rasguños, pero gracias a Dios está con vida”, afirmó.

Riesgo latente por árboles de gran porte

Por su parte, José María Estigarribia, esposo de la prima, describió la magnitud del derrumbe y alertó sobre el peligro que aún representan los árboles del lugar. “En segundos se vino todo abajo. El techo cayó completamente sobre su cama. Fue impresionante”, señaló.

Indicó además que en el lugar existen al menos dos árboles de gran tamaño, uno de ellos identificado como samuhú y otro aparentemente curupay, que ya habían causado daños anteriormente a viviendas cercanas. “El mes pasado ya cayó otro gajo sobre la casa del fondo. Ahora volvió a pasar y tememos que vuelva a ocurrir algo peor”, advirtió.

Reclamo a la Municipalidad

Los familiares agradecieron la rápida asistencia del Centro Municipal N.º 1, de los bomberos voluntarios y de la Dirección de Gestión de Riesgos de la Municipalidad de Asunción, quienes acudieron al lugar tras el incidente.

Sin embargo, manifestaron su queja hacia la Dirección de Servicios Urbanos, señalando que aún no reciben una solución definitiva. “Queremos que se quite el árbol porque sigue siendo un peligro. No queremos que la próxima vez sea una tragedia”, reclamaron.