Asunción y 15 departamentos siguen en alerta por tormentas

Poco después de las 12:00 de este sábado, la Dirección de Meteorología e Hidrología emitió un nuevo boletín de alerta por la posibilidad de que continúen produciéndose durante las próximas horas lluvias y tormentas eléctricas importantes.

“Lluvias y tormentas de variada intensidad se desarrollan sobre el área de cobertura, con probabilidad de ocasionar fenómenos de tiempo severo lo que resta de la mañana y primeras horas de la tarde de hoy”, indica el aviso.

Se esperan lluvias y tormentas eléctricas “fuertes a muy fuertes”, además de “ráfagas de vientos fuertes a muy fuertes y la ocasional caída de granizos de forma puntual”.

La alerta está dirigida a Asunción y a 15 departamentos: Concepción, San Pedro, Cordillera, Guairá, Caaguazú, Caazapá, Itapúa, Alto Paraná, Amambay, Canindeyú y el sur de Presidente Hayes.

¿Cómo estará el tiempo mañana?

El pronóstico extendido de la Dirección de Meteorología indica que el clima mejoraría mañana en gran parte del país, aunque aún podrían producirse lluvias en el norte y este.