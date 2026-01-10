Meteorología anuncia lluvias y tormentas para este sábado

El meteorólogo Alejandro Coronel, de la Dirección de Meteorología e Hidrología, informó que este sábado 10 estará marcado por inestabilidad en gran parte del territorio nacional. Existe la probabilidad de lluvias y tormentas eléctricas que se presentarán de forma intermitente a lo largo del día.

Según el reporte oficial, se esperan mejoras del mal tiempo, aunque el sistema de tormentas seguirá activo hasta la noche.

Las condiciones térmicas se mantendrán moderadas, con diferencias entre regiones. En la región Oriental se prevé mínimas entre 20 y 22 °C, máximas entre 25 y 29 °C. Mientras que en la región Occidental (Chaco) se anuncia mínimas entre 21 y 24 °C, máximas entre 28 y 34 °C.

Alerta por lluvias intensas y vientos fuertes

De acuerdo con el boletín especial emitido por Meteorología, el sistema de tormentas podría dejar acumulados de lluvia de entre 50 y 100 milímetros, además de ráfagas de viento que podrían alcanzar los 100 km/h en forma puntual.

Para el domingo 11, el pronóstico indica que la inestabilidad irá disminuyendo de manera gradual.

En el centro y sur de la región Oriental, se prevé una baja probabilidad de lluvias.

En el resto del país persistirán lluvias dispersas con ocasionales tormentas, aunque con tendencia a mejorar durante el transcurso del día.