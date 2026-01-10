Meteorología: alerta de tormentas “fuertes” en ocho departamentos de Paraguay

Poco después de las 14:00 de este sábado, la Dirección de Meteorología e Hidrología emitió un nuevo boletín de alerta, avisando de posibles “fenómenos de tiempo severo” que podrían continuar afectando a varias zonas del país en las próximas horas.

“Lluvias y tormentas de variada intensidad se desarrollan sobre el área de cobertura, con probabilidad de ocasionar fenómenos de tiempo severo durante la tarde de hoy”, reza el aviso.

Se esperan lluvias y tormentas eléctricas “fuertes a muy fuertes”, además de “ráfagas de vientos fuertes a muy fuertes y la ocasional caída de granizos de forma puntual”.

Estos fenómenos afectarían principalmente a ocho departamentos: Concepción, San Pedro, Caaguazú, Alto Paraná, Amambay, Canindeyú, Presidente Hayes y Alto Paraguay.

¿Seguirá lloviendo mañana?

El pronóstico extendido de la Dirección de Meteorología indica que el clima mejoraría mañana en gran parte del país, aunque aún podrían producirse lluvias en el norte y este.