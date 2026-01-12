Meteorología: ¿cómo estará el tiempo al comenzar la semana en Paraguay?

En su pronóstico de este lunes, la Dirección de Meteorología e Hidrología anuncia una jornada fresca al amanecer y calurosa por la tarde, con cielos parcialmente nublados y vientos del sureste, sin probabilidades de lluvias o tormentas en la mayor parte del territorio paraguayo.

La única excepción sería la zona de Alto Paraguay, en el Chaco, donde podrían darse precipitaciones dispersas.

Mañana las lluvias estarían también limitadas al Chaco y al norte de la Región Oriental. Sin embargo, el miércoles las precipitaciones podrían extenderse a varias otras zonas del país.

Temperatura va en aumento

La temperatura subiría en la primera parte de la semana. Hoy se esperan máximas de 31 grados centígrados en Asunción, 29 en Ciudad del Este y Encarnación, y hasta 35 en el Chaco.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Lea más: Intensa lluvia inundó varios sectores en Alto Paraná

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Los índices serían más altos en los próximos días, con máximas de 34 grados en la capital mañana y 35 grados el miércoles.