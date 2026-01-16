¡Atención! Los siete departamentos que están ahora en área de tormentas

La Dirección de Meteorología e Hidrología emitió este viernes, a las 14:12, un aviso de tiempo severo ante el desarrollo de núcleos de tormentas sobre el sur y este de la región Oriental.
De acuerdo con el informe, se prevén lluvias con tormentas eléctricas moderadas a fuertes, ráfagas de viento intensas y alta probabilidad de caída de granizos, fenómenos que podrían presentarse de manera puntual durante el transcurso de la tarde.
Las zonas bajo alerta comprenden los departamentos de Guairá, Caazapá, Itapúa, centro y norte de Paraguarí, Alto Paraná, sur y centro de Central y sur de Ñeembucú.
Para el sábado continuarían las condiciones de inestabilidad, lo que favorecería la formación de chaparrones en ambas regiones del país. En tanto que para el domingo, se prevén lluvias con tormentas eléctricas más generalizadas.
