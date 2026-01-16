Sistema de tormentas avanza y afectaría a varias zonas el fin de semana

Desde la Dirección de Meteorología e Hidrología anunciaron días atrás que a partir de este viernes retornarían las lluvias, e inclusive podría bajar un poco la temperatura. Varios puntos del país amanecieron con aguaceros, algunos importantes y otros no tanto en cuanto a cantidad de agua.

“Estamos con eventos de tormenta sobre Ñeembucú. La condición de lluvia es bastante singular; tuvimos un aguacero en la zona de Itapúa de 2 a 3 milímetros. Eso demuestra que el sistema de tormentas está avanzando y podrían manifestarse en varias zonas del país”, explicó Eduardo Mingo, director de Meteorología.

Seguido, comentó que el intenso calor va a ser el caldo de cultivo para las nubes de tormenta, que se van a mostrar más intensas para el domingo, entre la tarde y noche. “Se esperan lluvias más intensas para toda la Región Oriental y sobre todo, el bajo Chaco”.

En lo que respecta al sábado, se aguarda un día similar al de hoy, con intervalos de mucho sol y señales muy dispersas en cuanto a posibles lluvias.

“Para el lunes hay señales de viento Sur que empujaría toda esta masa de aire, pero no se espera una baja marcada de temperatura".