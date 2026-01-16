Clima
16 de enero de 2026 - 09:28

Sistema de tormentas avanza y afectaría a varias zonas el fin de semana

Las lluvias se hicieron presentes desde tempranas horas en varias zonas del país. Carlos Almirón

El director de Meteorología, Eduardo Mingo, comentó que las lluvias se manifestaron desde temprano en varias ciudades, así como estaba previsto desde hoy. Apuntó que para el sábado se mantendrá el clima caluroso y para la tarde del domingo se manifestarían tormentas de mayor intensidad.

Por ABC Color

Desde la Dirección de Meteorología e Hidrología anunciaron días atrás que a partir de este viernes retornarían las lluvias, e inclusive podría bajar un poco la temperatura. Varios puntos del país amanecieron con aguaceros, algunos importantes y otros no tanto en cuanto a cantidad de agua.

“Estamos con eventos de tormenta sobre Ñeembucú. La condición de lluvia es bastante singular; tuvimos un aguacero en la zona de Itapúa de 2 a 3 milímetros. Eso demuestra que el sistema de tormentas está avanzando y podrían manifestarse en varias zonas del país”, explicó Eduardo Mingo, director de Meteorología.

Seguido, comentó que el intenso calor va a ser el caldo de cultivo para las nubes de tormenta, que se van a mostrar más intensas para el domingo, entre la tarde y noche. “Se esperan lluvias más intensas para toda la Región Oriental y sobre todo, el bajo Chaco”.

En lo que respecta al sábado, se aguarda un día similar al de hoy, con intervalos de mucho sol y señales muy dispersas en cuanto a posibles lluvias.

“Para el lunes hay señales de viento Sur que empujaría toda esta masa de aire, pero no se espera una baja marcada de temperatura".