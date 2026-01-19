Meteorología: alerta de tormentas en el norte y ambiente caluroso en todo Paraguay

En su pronóstico de este lunes, la Dirección de Meteorología e Hidrología anuncia una jornada calurosa con cielos parcialmente nublados y vientos del sur, sin probabilidad de lluvias o tormentas en la mayor parte del país.

La excepción sería el norte del país - gran parte del Chaco y el norte de la Región Oriental - , donde se esperan precipitaciones e incluso ocasionales tormentas eléctricas. Desde poco después de las 2:30 está vigente una alerta de “fenómenos de tiempo severo” para Alto Paraguay y el norte de Boquerón.

No se esperan nuevas lluvias o tormentas desde mañana martes.

Temperatura en aumento

El ambiente se mantiene caluroso en todo el país y para hoy se esperan temperaturas máximas de 32 grados centígrados en Asunción, 31 en Ciudad del Este, 29 en Encarnación y hasta 33 en el Chaco.

Se esperan índices similares mañana y un aumento de la temperatura el miércoles, con una máxima de 35 grados en la capital.