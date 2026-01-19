Clima
19 de enero de 2026 - 05:23

Meteorología: alerta de tormentas en el norte y ambiente caluroso en todo Paraguay

Imagen ilustrativa: cielo nublado en la Costanera de Asunción.
José González Mazó

Si bien en la mayor parte del territorio paraguayo se esperan condiciones del tiempo estables, sin lluvias, varias zonas del Chaco y el norte de la Región Oriental registrarían precipitaciones y tormentas durante la jornada.

Por ABC Color

En su pronóstico de este lunes, la Dirección de Meteorología e Hidrología anuncia una jornada calurosa con cielos parcialmente nublados y vientos del sur, sin probabilidad de lluvias o tormentas en la mayor parte del país.

La excepción sería el norte del país - gran parte del Chaco y el norte de la Región Oriental - , donde se esperan precipitaciones e incluso ocasionales tormentas eléctricas. Desde poco después de las 2:30 está vigente una alerta de “fenómenos de tiempo severo” para Alto Paraguay y el norte de Boquerón.

No se esperan nuevas lluvias o tormentas desde mañana martes.

Temperatura en aumento

El ambiente se mantiene caluroso en todo el país y para hoy se esperan temperaturas máximas de 32 grados centígrados en Asunción, 31 en Ciudad del Este, 29 en Encarnación y hasta 33 en el Chaco.

Se esperan índices similares mañana y un aumento de la temperatura el miércoles, con una máxima de 35 grados en la capital.