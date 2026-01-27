Meteorología: martes con lluvias y tormentas en gran parte de Paraguay

En su pronóstico de este martes, la Dirección de Meteorología e Hidrología anuncia una jornada muy calurosa y húmeda con cielos mayormente nublados, vientos variables, chaparrones y ocasionales tormentas eléctricas en gran parte del país, incluyendo a Asunción.

El clima se mantendría inestable durante los próximos días, con más precipitaciones y tormentas al menos hasta el jueves.

El calor no baja en intensidad y de nuevo hoy se esperan temperaturas máximas de 37 grados centígrados en Asunción y Encarnación, 35 en Ciudad del Este y hasta 36 en el Chaco.

Lea más: Meteorología revela dónde se sintió más calor el domingo

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Sin embargo, los índices bajarían muy levemente en los próximos días, con máximas de 36 grados mañana miércoles en la capital y 35 grados el jueves.