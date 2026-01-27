Meteorología: ¿estamos atravesando una ola de calor en Paraguay?

Paraguay se encuentra en pleno verano y las temperaturas en los últimos días han sido altas como es de esperarse en esta época del año, pero en general la sensación es que, hasta ahora, el calor ha sido menos intenso en esta temporada veraniega que en las de años anteriores.

En comunicación con ABC Cardinal este martes, Eduardo Mingo, de la Dirección de Meteorología e Hidrología, explicó que, aunque las temperaturas han sido altas en los últimos días - con máximas por encima de 36 grados en la capital -, los índices no son lo suficientemente altos para que pueda considerarse que el país atraviesa una “ola de calor”.

Mingo explicó que una ola de calor es declarada cuando tanto la temperatura mínima como la máxima superan umbrales específicos, que son distintos para diferentes zonas del país, por tres días consecutivos.

Por ejemplo, en Asunción la máxima debe ser de 37 grados o mayor y la mínima debe alcanzar o superar 25 grados durante tres días consecutivos para afirmar que la ciudad atraviesa una ola de calor.

Si bien ayer la temperatura en la capital sí alcanzó 37 grados y la máxima prevista para hoy es la misma, la mínima no llegó ayer ni llegaría hoy a 25 grados.

El pronóstico extendido para los próximos días anuncia un muy leve descenso de las temperaturas máximas en Asunción, que llegarían a 36 grados mañana miércoles y a 35 grados el jueves.

“Tuvimos valores más altos en los últimos cinco a siete años, este enero está bastante templado”, subrayó Mingo.

¿Cómo están los ríos?

El meteorólogo hizo también un balance de cómo se encuentran los principales ríos de Paraguay, teniendo en cuenta que en el país se registra en general un déficit de lluvias, que han sido menores a lo que se esperaba.

Ese déficit pluvial ha impactado principalmente en el río Paraguay, que lleva un tiempo descendiendo en altura de forma sostenida, a pesar de algunos picos puntuales de crecida por ocasionales lluvias intensas cuenca arriba. Uno de esos picos podría producirse este fin de semana, ya que hay pronóstico de lluvias en la zona del Pantanal, de la que el río se alimenta.

El Paraná, en cambio, registra una importante recarga debido a lluvias importantes que se produjeron recientemente en la zona donde tiene su fuente, en el estado brasileño de Sao Paulo.

Y el Pilcomayo también tuvo un “repunte importante” debido a lluvias en la zona “tripartita” donde se encuentran las fronteras de Argentina, Bolivia y Paraguay. La situación ha generado desbordes en algunas comunidades ribereñas del departamento chaqueño de Boquerón.