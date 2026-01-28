¡Atención! Elevan a 16 los departamentos en zona de tormentas

La Dirección de Meteorología emitió una alerta por lluvias con tormentas eléctricas moderadas a fuertes, ráfagas de vientos moderadas a fuertes y la ocasional caída de granizos para cinco departamentos.

Los departamentos afectados por las tormentas son, además de la ciudad de Asunción, el este de Concepción, sur de San Pedro, oeste de Cordillera, Guairá, Caaguazú, oeste de Caazapá, Itapúa, Misiones, Paraguarí, Alto Paraná, Central, centro y norte de Ñeembucú, Amambay, centro y este de Canindeyú, centro y sur de Alto Paraguay, centro y norte de Boquerón.

Los núcleos de tormentas comienzan a desarrollarse sobre la zona de cobertura, con probabilidad de generar fenómenos de tiempo severo de manera puntual durante las primeras horas de la tarde de hoy, señala el boletín.

Precauciones