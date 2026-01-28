Estas son las ocho zonas bajo alerta por tormentas para esta tarde

La Dirección de Meteorología e Hidrología (DMH) renovó este miércoles a las 17:20 su alerta por lluvias y tormentas eléctricas, que afectan a varias zonas del país durante la tarde y las primeras horas de la noche.

Se anuncian precipitaciones moderadas a fuertes, ráfagas de viento de intensidad moderada a fuerte y la posibilidad de caída ocasional de granizo.

Según el reporte oficial, nuevos núcleos de tormentas continúan desarrollándose sobre el norte y sur de la región Oriental y el norte de la región Occidental.

Hasta el momento, la alerta abarca al norte de Concepción, el centro, sur y este de Itapúa, el centro y noroeste de Misiones, el sur de Alto Paraná, el centro y sur de Ñeembucú, el norte de Amambay, además de los departamentos de Alto Paraguay y Boquerón.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Lea más: Meteorología: lluvias y tormentas en el pronóstico de hoy en Paraguay

Desde la DMH no descartan que el área de alerta pueda ampliarse de acuerdo con la evolución de los sistemas de tormenta.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Ambiente húmedo será persistente

La meteoróloga Aracely Fernández, de la DMH, explicó que el ambiente húmedo se mantendría hasta mañana, jueves. Para el viernes se prevé el ingreso de una masa de aire relativamente más seco, lo que favorecería una disminución gradual de la humedad en el ambiente.