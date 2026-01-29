Los siete departamentos en área de tormentas para esta noche

La Dirección de Meteorología e Hidrología (DMH) renovó este jueves a las 18:56 la alerta por lluvias y tormentas eléctricas.

Este nuevo aviso es ante el avance de núcleos de tormenta que continúan desarrollándose sobre el centro, sur y este de la región Oriental, así como en el norte de la región Occidental.

Según el informe oficial, el fenómeno esperado incluye lluvias con tormentas eléctricas moderadas a fuertes, ráfagas de vientos de intensidad moderada a fuerte y la probabilidad de caída de granizos de forma puntual.

Los departamentos bajo alerta

Hasta el momento, las zonas afectadas por la alerta meteorológica son Caaguazú, centro y este de Caazapá, centro y este de Itapuá, Alto Paraná, Canindeyú, norte de Alto Paraguay y norte de Boquerón.

La meteoróloga Celia Sanguinetti, de la DMH, indicó que entre mañana viernes y el sábado persistirá un ambiente caluroso en todo el país.

Las temperaturas mínimas oscilarán entre 23 y 25 grados, mientras que las máximas podrían alcanzar entre 35 y 37 grados.

En el resto del territorio nacional, las precipitaciones se presentarían en forma de chaparrones aislados, que podrían estar acompañados de actividad eléctrica, sin descartar fenómenos puntualmente intensos.