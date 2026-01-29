Meteorología advierte de nuevos fenómenos intensos hoy: ¿dónde y a qué hora?

El clima en Paraguay se mantiene inestable desde hace un par de días, que se han caracterizado por registrar temporales o lluvias breves pero intensas, y la Dirección de Meteorología e Hidrología advierte que eso podría volver a ocurrir hoy.

En conversación con ABC Cardinal este jueves, el meteorólogo Eduardo Mingo indicó que el “perfil de inestabilidad” que ha persistido durante la semana en Paraguay se mantiene hoy y que es “probable” que eventos puntuales de “mucha intensidad” vuelvan a ocurrir durante el trascurso de la jornada.

Enfatizó que es especialmente probable que esos fenómenos se produzcan sobre el este, noreste y sureste de la Región Oriental, posiblemente afectando a los departamentos de Amambay, Canindeyú, Alto Paraná, Caaguazú, Itapúa, Guairá o Caazapá.

Sin embargo, eso no implica que la situación no pueda afectar con “eventos muy localizados” también a otras zonas del país, entre ellas Asunción y el departamento Central.

Según los indicios meteorológicos, los fenómenos de mayor intensidad en las zonas mencionadas se registrarían hacia el final de la tarde o al entrar la noche.

¿Cómo estará el tiempo en los próximos días?

El pronóstico extendido de la Dirección de Meteorología indica que el clima comenzaría a normalizarse desde mañana en gran parte del país, aunque aún podrían registrarse lluvias y ocasionales tormentas al menos hasta el sábado en el norte y este.