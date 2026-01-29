Meteorología: lluvias y tormentas continuarían este jueves en Paraguay

En su pronóstico de este jueves, la Dirección de Meteorología e Hidrología anuncia una jornada muy calurosa y húmeda con cielos nublados, vientos variables, chaparrones y ocasionales tormentas eléctricas en la mayor parte del territorio paraguayo, incluyendo a Asunción.

Las condiciones del tiempo comenzarían a normalizarse desde mañana viernes, aunque aún podrían registrarse lluvias en el norte y este del país al menos hasta el sábado.

Las temperaturas se mantienen altas y este jueves registraría máximas de 36 grados centígrados en Asunción, 34 en Ciudad del Este y Encarnación, y hasta 36 en el Chaco.

No se esperan cambios importantes en la temperatura durante los próximos días.