Fin de semana con hasta 38 °C: ¿desde cuándo se esperan lluvias en Paraguay?

El ambiente caluroso persistirá en todo el territorio nacional durante el fin de semana, acompañado por lluvias y tormentas eléctricas que afectarán principalmente a los departamentos del norte del país, según el pronóstico meteorológico.

Para hoy sábado, se esperan temperaturas máximas entre 33 y 38 °C en gran parte del país, con una sensación térmica elevada. Durante la tarde podrían desarrollarse chaparrones con tormentas eléctricas puntuales, especialmente en el norte de la Región Oriental y la Región Occidental.

Aumenta la probabilidad de lluvias

La inestabilidad atmosférica se intensificaría el domingo, cuando aumentan las probabilidades de lluvias, sobre todo en los departamentos del norte. Se prevé la formación de núcleos de tormentas que podrían generar fenómenos significativos, principalmente en cuanto a acumulados.

Debido a la mayor cobertura nubosa y a las lluvias, las temperaturas presentarían una ligera disminución respecto a días anteriores. Sin embargo, el ambiente continuará siendo caluroso en todo el país.

Las lluvias con tormentas eléctricas continuarían afectando al norte y este del territorio nacional durante la jornada del lunes.