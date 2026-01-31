Clima
31 de enero de 2026 - 19:37

Meteorología anuncia lluvias y tormentas en la región Occidental

Imagen de archivo: lluvia en Boquerón.
Imagen de archivo: lluvia en Boquerón. Natalia Ortiz

La Dirección de Meteorología e Hidrología (DMH) reportó que para la región Occidental del país se esperan lluvias y tormentas eléctricas este sábado. ¿Cuáles son los departamentos afectados? En la siguiente nota, más detalles.

Por ABC Color

Para este sábado se esperan lluvias con tormentas eléctricas moderadas a fuertes, ráfagas de vientos moderadas a fuertes e incluso la probabilidad de caída de granizos, según la DMH.

Al respecto, aseguran que núcleos de tormentas se desarrollan sobre el territorio nacional y por eso no se descarta la ocurrencia de fenómenos de tiempo severo de manera puntual.

La zona de cobertura corresponde al norte y centro de la región Occidental.

Lluvias y tormentas en la región Occidental del país.
Lluvias y tormentas en la región Occidental del país.

Departamentos afectados

Los dos departamentos afectados por este aviso son Alto Paraguay y Boquerón.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Lea más: Meteorología revela dónde se sintió más calor ayer