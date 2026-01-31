Meteorología anuncia lluvias y tormentas en la región Occidental

Para este sábado se esperan lluvias con tormentas eléctricas moderadas a fuertes, ráfagas de vientos moderadas a fuertes e incluso la probabilidad de caída de granizos, según la DMH.
Al respecto, aseguran que núcleos de tormentas se desarrollan sobre el territorio nacional y por eso no se descarta la ocurrencia de fenómenos de tiempo severo de manera puntual.
La zona de cobertura corresponde al norte y centro de la región Occidental.
Departamentos afectados
Los dos departamentos afectados por este aviso son Alto Paraguay y Boquerón.
