Alerta de tormentas se expande a seis departamentos

Alrededor de las 9:30 de este domingo, la Dirección de Meteorología e Hidrología emitió un boletín de alerta ante la alta probabilidad de que “fenómenos de tiempo severo” se registren en las próximas horas en el Chaco y el norte de la Región Oriental.

“Lluvias con tormentas eléctricas de variada intensidad persisten sobre el área de cobertura, con probabilidad de ocasionar fenómenos de tiempo severo de manera puntual”, indica el anuncio.

El aviso anticipa lluvias y tormentas eléctricas “moderadas a fuertes” que podrían afectar directamente a los departamentos de Concepción, San Pedro, Amambay, Presidente Hayes, el centro y sur de Alto Paraguay y el centro y sur de Boquerón.

Lluvias continuarían mañana

El pronóstico de este domingo anticipa también posibles precipitaciones dispersas y ocasionales tormentas en la mayor parte del resto del país, incluyendo a Asunción, durante la jornada de hoy.

Según el pronóstico extendido, podrían seguir registrándose lluvias y tormentas en Paraguay al menos mañana lunes y el martes.