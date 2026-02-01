Clima
01 de febrero de 2026 - 07:43

Anuncian domingo caluroso pero con tormentas eléctricas

Cielo nublado y con posible inestabilidad del tiempo en Asunción. Imagen corresponde al área del puente Héroes del Chaco que todavía no está habilitado.
El pronóstico meteorológico para el primer día de febrero anticipa precipitaciones y tormentas eléctricas en la mayor parte del país. Está activa una alerta de posibles “fenómenos de tiempo severo” durante la mañana en cuatro departamentos.

En su pronóstico de este domingo, la Dirección de Meteorología e Hidrología anuncia una jornada cálida a calurosa con cielo yormente nublado, vientos variables, lluvias dispersas y ocasionales tormentas eléctricas en gran parte del territorio paraguayo, incluyendo a Asunción.

Desde poco después de las 5:00 está vigente una alerta por posibles “fenómenos de tiempo severo” - lluvias y tormentas “moderadas a fuertes” - que podrían registrarse durante la mañana en cuatro departamentos del norte del país: Concepción, Alto Paraguay, Boquerón y el oeste y norte de Presidente Hayes.

El pronóstico extendido indica que el clima se mantendría inestable durante los próximos días, con posibles lluvias y tormentas al menos hasta el martes.

La temperatura

El ambiente oscilaría hoy entre cálido y caluroso, con máximas que alcanzarían 33 grados centígrados en Asunción y Encarnación, 34 en Ciudad del Este y hasta 33 en el Chaco.

Los índices volverían a subir en los próximos días, con máximas de 35 grados mañana lunes y el martes en la capital.