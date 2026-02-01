Anuncian domingo caluroso pero con tormentas eléctricas

En su pronóstico de este domingo, la Dirección de Meteorología e Hidrología anuncia una jornada cálida a calurosa con cielo yormente nublado, vientos variables, lluvias dispersas y ocasionales tormentas eléctricas en gran parte del territorio paraguayo, incluyendo a Asunción.

Desde poco después de las 5:00 está vigente una alerta por posibles “fenómenos de tiempo severo” - lluvias y tormentas “moderadas a fuertes” - que podrían registrarse durante la mañana en cuatro departamentos del norte del país: Concepción, Alto Paraguay, Boquerón y el oeste y norte de Presidente Hayes.

El pronóstico extendido indica que el clima se mantendría inestable durante los próximos días, con posibles lluvias y tormentas al menos hasta el martes.

La temperatura

El ambiente oscilaría hoy entre cálido y caluroso, con máximas que alcanzarían 33 grados centígrados en Asunción y Encarnación, 34 en Ciudad del Este y hasta 33 en el Chaco.

Los índices volverían a subir en los próximos días, con máximas de 35 grados mañana lunes y el martes en la capital.