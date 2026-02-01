Instan a tomar precauciones ante probabilidad de tormentas eléctricas para este domingo

Para este domingo Meteorología pronostica un día caluroso, con cielo mayormente nublado, vientos variables y lluvias dispersas con ocasionales tormentas eléctricas.
Teniendo en cuenta la probabilidad de lluvias para mañana, domingo, principalmente en los departamentos del norte del país, se insta a tomar precauciones en caso de estar en ruta durante el fenómeno meteorológico.
Indican que debido a la mayor cobertura nubosa y a la ocurrencia de las lluvias, las temperaturas presentarían una ligera disminución respecto a los días anteriores, aunque el ambiente continuaría caluroso.
Precaución
- No descender del vehículo, es la mejor protección contra los rayos.
- Mantener las ventanillas y rejillas de ventilación cerradas para evitar corrientes de aire que puedan atraer la electricidad.
- No tocar partes metálicas del auto ni usar teléfonos con cable durante la tormenta.
- Es recomendable apagar el motor y desconectar la radio para proteger los sistemas electrónicos.
- Si la lluvia es demasiado intensa, detenerse en un lugar seguro, lejos de árboles, postes eléctricos, torres o zonas altas.
- Encender las luces de emergencia para que otros conductores visualicen en vehículo.
- Duplicar la distancia con el vehículo de adelante, ya que el frenado en suelo mojado es mucho más lento.
Riesgos en ruta
- Aquaplaning: si se siente que el auto flota, no se debe frenar bruscamente. Soltar el acelerador suavemente y mantener el volante recto hasta recuperar tracción.
- Mantenerse alerta ante la posible caída de ramas o cables eléctricos debido al viento fuerte.
- Se sugiere esperar al menos 30 minutos después del último trueno antes de reanudar la marcha de forma normal.