Clima
01 de febrero de 2026 - 01:17

Instan a tomar precauciones ante probabilidad de tormentas eléctricas para este domingo

Gif de lluvias y tormentas eléctricas en Encarnación.
La Dirección de Meteorología anuncia probabilidades de tormentas eléctricas para este domingo, día utilizado por una gran mayoría de personas para el operativo retorno tras el fin de semana. Se insta a tomar precauciones en ruta.

Por ABC Color

Para este domingo Meteorología pronostica un día caluroso, con cielo mayormente nublado, vientos variables y lluvias dispersas con ocasionales tormentas eléctricas.

Teniendo en cuenta la probabilidad de lluvias para mañana, domingo, principalmente en los departamentos del norte del país, se insta a tomar precauciones en caso de estar en ruta durante el fenómeno meteorológico.

Indican que debido a la mayor cobertura nubosa y a la ocurrencia de las lluvias, las temperaturas presentarían una ligera disminución respecto a los días anteriores, aunque el ambiente continuaría caluroso.

Lea más: Meteorología anuncia lluvias y tormentas en la región Occidental

Precaución

  • No descender del vehículo, es la mejor protección contra los rayos.
  • Mantener las ventanillas y rejillas de ventilación cerradas para evitar corrientes de aire que puedan atraer la electricidad.
  • No tocar partes metálicas del auto ni usar teléfonos con cable durante la tormenta.
  • Es recomendable apagar el motor y desconectar la radio para proteger los sistemas electrónicos.
  • Si la lluvia es demasiado intensa, detenerse en un lugar seguro, lejos de árboles, postes eléctricos, torres o zonas altas.
  • Encender las luces de emergencia para que otros conductores visualicen en vehículo.
  • Duplicar la distancia con el vehículo de adelante, ya que el frenado en suelo mojado es mucho más lento.

Riesgos en ruta

  • Aquaplaning: si se siente que el auto flota, no se debe frenar bruscamente. Soltar el acelerador suavemente y mantener el volante recto hasta recuperar tracción.
  • Mantenerse alerta ante la posible caída de ramas o cables eléctricos debido al viento fuerte.
  • Se sugiere esperar al menos 30 minutos después del último trueno antes de reanudar la marcha de forma normal.