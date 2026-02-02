Alerta meteorológica: ocho departamentos siguen en zona de tormentas

La Dirección de Meteorología e Hidrología (DMH) renovó este lunes, a las 17:19, su alerta meteorológica ante el avance de núcleos de tormentas que afectan a gran parte del territorio nacional.

El fenómeno incluye lluvias con tormentas eléctricas moderadas a fuertes, ráfagas de vientos de intensidad moderada a fuerte y la probabilidad de caída de granizos de forma puntual.

Según el informe oficial, los núcleos de tormentas continúan desarrollándose sobre el centro y este de la región Oriental y la región Occidental. Estas condiciones podrían generar fenómenos de tiempo severo durante la tarde y las primeras horas de la noche de hoy.

Las ocho zonas bajo alerta meteorológica

Hasta el momento, las zonas bajo alerta son Asunción, el sur de Cordillera, Guairá, Caaguazú, el centro y norte de Paraguarí, Alto Paraná, Central y el oeste y sur del departamento de Presidente Hayes.

Desde la DMH señalaron además que se mantiene vigente un boletín meteorológico especial hasta hoy. En ese contexto, se prevén acumulados de lluvias de entre 60 y 100 milímetros, acompañados de ráfagas de viento que podrían alcanzar los 80 kilómetros por hora.

Pronóstico para los próximos días

De acuerdo con la meteoróloga Celia Sanguinetti, las condiciones de inestabilidad persistirían entre el próximo martes y el miércoles. Durante esos días se esperan amaneceres cálidos y tardes calurosas en gran parte del país.

Las temperaturas mínimas serían entre 21 y 25 grados, mientras que las máximas podrían ubicarse entre 32 y 38 grados.