Los 10 departamentos en zona de tormentas para esta tarde

El centro, sur y este de la región Oriental se encuentran bajo alerta por tormentas eléctricas pronosticadas para la tarde de este martes. En esta nota te contamos cuáles son los departamentos afectados.

Nuevas celdas de tormentas comienzan a desarrollarse sobre la zona de cobertura y no se descarta la ocurrencia de fenómenos de tiempo severo de manera muy puntual durante las primeras horas de la tarde de hoy, indica el boletín.

Lea más: Siete departamentos en alerta por tormentas eléctricas

Departamentos afectados son Cordillera, Guairá, Caaguazú, Caazapá, Itapúa, Paraguarí, Alto Paraná, Canindeyú, sur de Presidente Hayes, norte y este de Alto Paraguay.

Se espera lluvias con tormentas eléctricas moderadas a fuertes, ráfagas de vientos moderadas a fuertes y la probabilidad de caída de granizos.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy