¡Atención! Se activa alerta por tormentas para esta tarde

La Dirección de Meteorología e Hidrología (DMH) emitió este viernes a las 16:17 una alerta meteorológica por el desarrollo de lluvias con tormentas eléctricas moderadas a fuertes, acompañadas de ráfagas de viento intensas y la probabilidad de caída de granizos.

Según el informe oficial, las celdas de tormenta se forman sobre el este de la región Oriental y podrían generar fenómenos de tiempo severo de manera puntual en lo que resta de la tarde.

Los departamentos bajo alerta son el noreste de Caaguazú, el norte de Alto Paraná y el centro y este de Canindeyú.

Pronóstico para el fin de semana

El meteorólogo de la DMH, Alejandro Coronel, informó que para el sábado se mantendrá un ambiente muy caluroso, con temperaturas mínimas que oscilarán entre 22 y 26 °C y máximas que podrían alcanzar entre 34 y 38 °C. Durante esa jornada, los chaparrones se presentarían de forma más generalizada, con alta probabilidad de tormentas eléctricas ocasionales.

En tanto, para el domingo se prevé una leve mejora de la inestabilidad en el centro y sur de la región Oriental.