Calor extremo: emiten alerta dirigida a productores y técnicos agrícolas

De acuerdo con el análisis de alertas climáticas, las zonas norte y sur del territorio nacional registrarán las condiciones más severas, con temperaturas máximas persistentes entre 34 y 40°, y varios días consecutivos superando los 35°.

La elevada humedad ambiente incrementará la sensación térmica, generando estrés fisiológico en los cultivos, especialmente durante etapas críticas como la floración y el llenado.

En cuanto a las precipitaciones, se prevén lluvias escasas e irregulares, con acumulados aproximados de 2,2 mm en la zona norte y 4,3 mm en la zona sur, volúmenes insuficientes para la reposición de la humedad del suelo.

Si bien existe una probabilidad cercana al 75% de tormentas, estas serían de carácter aislado y localizado, sin garantizar un alivio hídrico generalizado.

Asimismo, se esperan vientos moderados a activos, con velocidades de entre 29 y 31 km/h, lo que contribuirá a un aumento de la evapotranspiración y a una mayor pérdida de humedad del suelo.

El MAG advierte que este escenario podría derivar en un incremento de la demanda hídrica, mayor riesgo de pérdidas productivas en cultivos sin riego y dificultades en la eficacia de aplicaciones fitosanitarias realizadas bajo condiciones de calor extremo.

Ante esta situación, la cartera agropecuaria recomienda a los productores monitorear de manera permanente la humedad del suelo y el estado fenológico de los cultivos, reprogramar siembras de zafriña y otros rubros dependientes de lluvias, y evitar labores agrícolas y aplicaciones en las horas de mayor temperatura.

Además, insta a mantener un seguimiento constante de las actualizaciones climáticas de corto plazo, considerando posibles variaciones en la distribución de las lluvias.