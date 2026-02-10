Meteorología anuncia lluvias y tormentas para el sur del Chaco

Lluvias con tormentas eléctricas moderadas a fuertes, ráfagas de vientos moderadas a fuertes e incluso la probabilidad de caída de granizos es lo que anuncia la Dirección de Meteorología.
Según la institución, núcleos de tormentas continúan su desarrollo sobre el territorio nacional, por lo que no se descarta la ocurrencia de fenómenos de tiempo severo de manera puntual durante las primeras horas de esta tarde.
La zona de cobertura corresponde al sur de la Región Occidental.
Un departamento afectado
El único departamento afectado por este aviso es Presidente Hayes.
