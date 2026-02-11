Alerta por tormentas: Meteorología advierte lluvias fuertes en estas zonas

La Dirección de Meteorología e Hidrología (DMH) emitió este miércoles a las 18:04 una nueva alerta meteorológica ante el avance de núcleos de tormentas sobre el territorio nacional.

El fenómeno esperado incluye lluvias con tormentas eléctricas de intensidad moderada a fuerte, ráfagas de viento también moderadas a fuertes y probabilidad de caída de granizos. Según el informe, se trata de sistemas de rápido desarrollo y corta duración.

Actualmente, los núcleos de tormentas se desarrollan sobre el sureste de la región Oriental y el norte de la región Occidental. Los departamentos afectados son el este de Itapúa, el norte y oeste de Alto Paraguay y el norte y este de Boquerón.

Meteorología no descarta la ocurrencia de fenómenos de tiempo severo de forma puntual durante lo que resta de la tarde y las primeras horas de la noche.

Anuncian calor extremo

La meteoróloga Aracely Fernández informó que las temperaturas más elevadas de la semana se registran este miércoles y continuarán mañana jueves.

Debido al alto contenido de humedad en el ambiente, la sensación térmica podría superar entre 2 y 4 grados la temperatura pronosticada.

Para el viernes 13, las lluvias se presentarían de forma más generalizada, desde el sur del país y extendiéndose a otras zonas durante el fin de semana.