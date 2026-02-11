Meteorología: alerta de tormentas y más calor este miércoles en Paraguay

En su pronóstico de este miércoles, la Dirección de Meteorología e Hidrología anticipa una jornada muy calurosa y húmeda con cielos mayormente nublados, vientos variables, chaparrones en la mayor parte del país - incluyendo a Asunción - y ocasionales tormentas eléctricas en algunas zonas del Chaco y en el sur de la Región Oriental.

Desde poco antes de las 5:00 está activa una alerta de posibles “fenómenos de tiempo severo” - lluvias y tormentas “moderadas a fuertes” - para dos departamentos de la Región Occidental: el norte de Alto Paraguay y el norte de Boquerón.

Se esperan más lluvias y tormentas en gran parte del país entre mañana jueves y el viernes.

Máxima de 40 grados mañana

Las temperaturas se mantienen muy altas y hoy se registrarían máximas de 39 grados centígrados en Asunción, 35 en Ciudad del Este, 37 en Encarnación y hasta 39 en el Chaco.

Lea más: Meteorología: sensación térmica habría llegado a 45 grados

Los índices se mantendrían similares el jueves y Asunción alcanzaría 40 grados de máxima mañana. Sin embargo, el viernes se registraría un leve descenso de la temperatura, con una máxima de 36 grados en la capital.